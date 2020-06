La Temporada 2020-2021 del Teatro Real nos propone 7 nuevas producciones y 2 estrenos absolutos. Norma de Bellini, Lessons in Love and Violence de George Benjamin, Un ballo in maschera de Verdi o Tosca de Puccini, son algunas de las grandes propuestas que nos esperan a la vuelta del verano.

Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi, inaugurará la temporada con una producción procedente del Teatro de la Fenice de Venecia

Fotógrafo: © Michele Crosera / Teatro de la Fenice

Todos los años esperamos con gran interés la rueda de prensa del Teatro Real para conocer sus propuestas para la nueva temporada, y este año vuelve a no decepcionarnos con su programación. La Temporada 2020 -2021 apuesta por grandes títulos con estrenos absolutos y nuevas producciones.

Programación de ópera

La Temporada 2020-2021 del Teatro Real va a estar protagonizada por 15 títulos de ópera, que abarcan desde el siglo XVII hasta la actualidad. Dentro de ellos habrá 7 nuevas producciones (Rusalka, Peter Grimes, Lessons in Love and Violence, Norma, Viva la Mamma!), 2 estrenos mundiales (Marie y Tránsito), 4 producciones invitadas (Un ballo in maschera, Don Giovanni, Siegfried y Tosca) y 4 óperas en versión concierto (El nacimiento del Rey Sol, Elektra, Don Fernando, el emplazado y Orlando Furioso)

→ Las nuevas producciones.

Antes de presentarse en los teatros coproductores, el coliseo madrileño tendrá el honor de estrenar 2 producciones muy esperadas:

Rusalka , de Antonín Dvořák, coproducida con los teatros de ópera de Dresde, Bolonia, Barcelona y Valencia. Se trata de una ópera popular romántica checa cuya dirección de escena correrá a cargo de Christof Loy con la dirección musical de Ivor Bolton. Esta ópera cargada de trágicas resonancias con ninfas, duendes, príncipes y princesas contará con dos repartos encabezados por Karita Mattila y Alexandra Deshorties; Eric Cutler y David Butt Philip; Katarina Dalayman y Okka von der Damerau, Maxim Kuzmin-Karavaev y Steven Humes.

Peter Grimes , de Benjamin Britten , coproducción con la Royal Opera House de Londres, Ópera de París y Ópera de Roma, volverá a reunir a Ivor Bolton en la dirección musical con Deborah Warner en la escénica y Michale Levine en la escenografía. La interpretará un reparto coral encabezado por Allan Clayton, Maria Bengtsson y Christopher Purves.

Junto a estas producciones, podremos disfrutar de 2 estrenos mundiales de compositores españoles de distintas generaciones:

Marie, de Germán Alonso, con libreto y dramaturgia de Lola Blasco. Se presentará en el Teatro de la Abadía con puesta en escena de Rafael Villalobos y la participación de los cantantes Xavier Sabata, Jordi Domènech, Nicole Beller Carbone y Valentina Coladonato. Esta ópera reflexiona sobre la lucha de una mujer por su libertad sexual, partiendo del personaje de Woyzeck de Georg Büchner.

Tránsito , con música y libreto de Jesús Torres, propone una incursión en el universo de los exiliados republicanos españoles después de la segunda guerra mundial. La ópera se estrenará en las Naves del Matadero, con Lydia Vinyes-Curtis, Isaac Galán, María Miró, Javier Franco y José Manuel Sánchez; dirección de escena de Eduardo Vasco y dirección musical de Jordi Francés, al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real.

Otra de las grandes apuestas de la temporada es la coproducción internacional Lessons in Love and Violence, de George Benjamin, Norma, de Vicenzo Bellini, con la dirección musical de Maurizio Benini y Viva Mamma!, nueva producción con una puesta en escena hilarante e ingeniosa de Laurent Pelly.

→ Producciones invitadas.

4 van a ser las producciones invitadas:

Un ballo in maschera , de Giuseppe Verdi, inaugurará la temporada con una producción procedente del Teatro de la Fenice, en la que el director de escena Gianmaria Aliverta reivindica la ambientación estadounidense ideada por los libretistas de Verdi para sortear la censura.

Don Giovanni , de Wolfgang Amadeus Mozart traerá al Real la aclamada puesta en escena de Claus Guth, en la que Don Giovanni asestado desde el inicio de la ópera por un golpe mortal, rememora agonizante los episodios de su vida disoluta en un ambiente tenebroso e inquietante.

Con Siegfried proseguirá la tetralogía El anillo del nibelungo, de Richard Wagner, con dirección musical de Pablo Heras-Casado y la perturbadora y reivindicativa producción de Robert Carsen y Patrick Kinmonth.

Tosca , de Giacomo Puccini, con Nicola Luisotti en la dirección musical, cerrará la temporada con una producción concebida por Paco Azorín.

→ Óperas en versión concierto.

La ópera en concierto nos regalará 4 propuestas.

En el marco de la defensa del patrimonio musical español se rescatará del olvido una ópera romántica que triunfó en el Teatro Real en el siglo XIX, Don Fernando, el emplazado, de Valentín de Zubiaurre con revisión del gran experto verdiano Francesco Izzo y la colaboración del ICCMU, Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

La ópera barroca estará representada por 2 propuestas muy diversas, ambas con cantantes y orquestas especializadas en ese repertorio. El nacimiento del Rey Sol (Le Ballet Royal de la Nuit) será recreada por el Ensemble Correspondances dirigido por el clavecinista Sébastien Daucé y Orlando Furioso, de Antonio Vivaldi, será interpretada por la versátil agrupación griega Armonia Atenea.

Finalmente, se ofrecerá una única función de Elektra, de Richard Strauss, con la Philharmonia Orchestra que actuará junto al trío femenino ─Irene Theorin, Lise Davidsen y Anna Larsson─, bajo las órdenes del director finlandés Esa-Pekka Salonen.

Danza, cine y voces del Real

La próxima temporada 3 compañías protagonizaran un programa de danza con propuestas que representan diferentes universos coreográficos y estilísticos.

El Ballet de Múnich interpretará Giselle, en la versión de Peter Wright revisada por su actual director, Igor Zelensky. La Compañía Nacional de Danza presentará tres obras: Apollo, de George Balanchine, Concerto DSCH, de Alexei Ratmanski y White Darkness, de Nacho Duato. Finalmente, el Real Ballet de Flandes ofrecerá el estreno absoluto de una nueva versión de la obra In memoriam, concebida por su director, Sidi Larbi Cherkaoui.

El ciclo Voces del Real ofrecerá 5 conciertos protagonizados por 4 extraordinarios cantantes: Audra McDonald, Philippe Jaroussky, Joyce DiDonato, Javier Camarena y Piotr Beczala.

Completan la programación musical el ciclo de 7 conciertos los Domingos de Cámara con solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real, el Concierto de la Fundación Amigos del Teatro Real en conmemoración del 250º de Ludwig van Beethoven y el Concierto del Concurso tenor Viñas, protagonizado por los ganadores de su 58ª edición.

El espacio Ópera en cine ofrecerá 4 óperas: Faust, de Charles Gounod, Il travatore, de Giuseppe Verdi y las premiadas producciones de Benjamin Britten, Billy Budd y Gloriana. Finalmente, El Real Junior acogerá 8 espectáculos de distintos formatos ─música, danza, cine, títeres, marionetas, teatro de sombras, cuentos musicales, etc.─ concebidos para diferentes edades.