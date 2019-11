Sergio Peris-Mencheta dirige esta obra de Sébastien Thiéry. Humor absurdo, inteligente y rápido interpretado por Javier Gutiérrez y Cristina Castaño.



¿Quién es el Señor Schmitt? llega al Teatro Español para poner sobre escena un montaje nada común. Y es que lo que empieza como una sorprendente comedia se transforma en un thriller de suspense para terminar convirtiéndose en un drama o incluso en una tragedia.

Barco Pirata presenta, hasta el 10 de noviembre en Madrid, esta versión de ¿Quién es el Señor Schmitt? a cargo de Sergio Peris-Mencheta, también director, encabezada por un reparto de lujo. Javier Gutiérrez y Cristina Castaño son la pareja perfecta para dar vida a esta peculiar historia que juega con la realidad y lo inventado, con lo que es realmente uno y lo que busca en la vida. Una obra que, desde el principio, no quiere cerrar la historia, sino que el público le ponga su propio final.

Sipnopsis

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt… A partir de este momento se desencadena el absurdo. Los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece su casa; los cuadros han cambiado, los libros no son los suyos, la ropa de los armarios no les pertenece… El pánico se apodera de todo.

Ficha artística

Sergio Peris-MenchetaJavier Gutiérrez, Cristina Castaño, Xabi Murua, Quique Fernández y Armando Buika.Curt Allen Wilmer (AAPEE) con Estudio DedosValentín Álvarez (AAI)Elda Noriega (AAPEE)Víctor PedreiraEva Ramón

Datos prácticos

¿Quién es el Señeo Schmitt? | Teatro Español | Hasta el 10 de noviembre | Horario de martes a sábado, 20 h., domingo, 19 h. | Entradas de 5 a 22€