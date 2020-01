La Flauta Mágica, vuelve la genialidad de Barrie Kosky al Teatro Real

El Teatro Real empieza el año recuperando (¡qué maravilla!) la divertida producción de la Komische Oper de Berlin de La Flauta Mágica de Mozart. Una genialidad del director de escena Barrie Kosky, junto a Suzanne Andrade y Paul Barritt, que evoca al cine mudo de los años 20 y, en concreto, al maravilloso universo de Buster Keaton.

Innovadora, simpática, sorprendente, trepidante, intrépida, divertida, visual, innovadora, onírica… se nos quedan cortos los calificativos para definir a esta Flauta Mágica que nos vuelve a regalar el Teatro Real. Y es que la aclamada producción procedente del Komische Oper de Berlín se instala de nuevo en el coliseo madrileño para ofrecer trece funciones inolvidables, entre el 19 de enero y el 24 de febrero de 2020. Tendremos la oportunidad de disfrutar de nuevo de la estética del cine mudo de los años 20, a través de una escenografía virtual realizada con las más sofisticadas y vanguardistas técnicas del cine de animación por Suzanne Andrade, Paul Barritt y su compañía 1927.

Una ópera de película

Sin escenografía alguna, los personajes van a cantar y actuar sobre una proyección fantástica y onírica que va explicando la acción. El resultado, teniendo en cuenta la dificultad para los cantantes, ya que ellos no pueden ver las imágenes (las tienen a sus espaldas) es fascinante. Perfecta sincronización que no deja de sorprender al público en la que los diálogos hablados de La Flauta Mágica aparecen proyectados sobre la pantalla y acompañados al pianoforte por Ashok Gupta (que sustituye en esta ocasión a Luke Green), que interpreta Fantasías en Do menor de Mozart.

Y para dar forma a este producción un doble reparto se alternará en las representaciones dando vida a los personajes principales: Andrea Mastroni y Rafal Siwek (Sarastro/Orador), Stanislas de Barbeyrac y Paul Appleby (Tamino), Albina Shagimuratova, Aleksandra Olczyk y Rocío Pérez (La Reina de la Noche), Anett Fritsch y Olga Peretyatko (Pamina), Ruth Rosique (Papagena), Andreas Wolf y Joan Martín-Royo (Papageno) y Mikeldi Atxalandabaso (Monostatos). Estarán secundados por las tres damas, Elena Copons, Gemma Coma-Alabert, Marie-Luise Dreßen, y los dos hombres con armadura interpretados por Antonio Lozano y Felipe Bou.

Ivor Bolton, Director Musical del Teatro Real y experto en el repertorio mozartiano, volverá a dirigir al Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, en uno de los títulos operísticos más populares, que se presentará por cuarta vez en el reinaugurado Teatro Real después de haberlo hecho en enero de 2001 (Frans Brüggen / Marco Arturo Marelli), julio de 2005 (Marc Minkowski / La Fura dels Baus) y enero de 2016, con esta misma producción.

