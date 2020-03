Las lentejas rojas son menos conocidas que otras variedades, pero no por ello son menos interesantes nutricionalmente. Os propongo un guiso de lentejas rojas con verduras al jengibre que, además de estar riquísimo, es muy saludable y fácil de preparar. ¡Vamos a ello!

Tiempo: 15 min preparación (40 min tiempo total). Dificultad: baja. Características: sin gluten, vegetariano, vegano.

Este guiso de lentejas rojas con verduras al jengibre es perfecto para tomar en invierno, otoño y principio de primavera. Conocidas como lentejas turcas, esta variedad de color naranja intenso tienen un sabor muy suave y son más digestivas que otras variedades, ya que no tienen piel. Fuente de proteínas vegetales, son muy ricas en fibra, hierro (no hemo), magnesio, selenio, zinc, fósforo vitamina B1 y ácido fólico. Además, una de sus grandes ventajas es que no necesitan remojo y en 20 minutos están listas.

Los otros ingredientes del guiso

Para hacer este guiso he querido aprovechar otros ingredientes maravillosos que tenía en la despensa. De temporada las alcachofas, el colirábano, el apio y la chirivía. A las que he acompañado con zanahorias (naranja y morada), apio, cebolla, ajo y jengibre. Además de estos ingredientes, el guiso lleva semillas de hinojo (que hacen más digestivas a las lentejas y le da al guiso un sabor exquisito), laurel y miso de arroz sin pasteurizar (me encanta el de La Finestra Sul Cielo porque, además de ser sin pasteurizar -algo impartantísimo-, está envasado en cristal).

Todo lo que vas a necesitar

250 gr de lentejas rojas (yo suelo comprar ecológicas de la marca Biográ y, cada vez más, a granel de Casa Ruiz)

1 colirábano

1 chirivía

2 zanahorias (en mi caso tenía naranjas y moradas, pero puedes utilizar las que tengas)

2 ramas de apio

1 cebolla mediana

3 dientes de ajos

3 alcachofas

2 hojas de laurel

Un trozito de jengibre

Una cucharadita de postre de semillas de hinojo

Una cucharada rasa de miso de arroz sin pasteurizar

Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío

Sal marina

Agua mineral.

Elaboración

A mi me gusta siempre hacer todos mis guisos a fuego lento para evitar exponer los alimentos a temperaturas altas.