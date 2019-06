Arquitectura artística: ToHa, el edificio iceberg de Ron Arad

Ficha técnica

Nombre: ToHa

Localización: Tel Aviv, Israel

Fecha finalización obra: 2019

Arquitectura: Arad Architects, Yashar Architects

Colaboradores: Buro Happold Engineering, Israel David Engineering (estructura structural engineer)

Cliente: Gav-Yam Amot Totseret Ha-Aretz

Material Cosentino:

Aplicación: Cubierta

Material: Dekton® by Cosentino

Color: Strato

Espesor: 4mm

Cantidad m2: 1.800 m2

Formato: 140x30

Aplicación: Solería

Material: Dekton® by Cosentino

Color: Soke, Sirius, Strato

Espesor: 8mm, 20 mm

Cantidad: 3.500 m2

Formato: Varios: 320x144, 140x80, 80x170

Aplicación: paredes de interior/ fachada

Material: Dekton® by Cosentino

Color: Zenith, Sirius, Kadum, Spectra, Strato

Espesor: 8 mm

Cantidad: 2.000 m2

Formato: Varios: 80x270, 70x300

Aplicación: fachada ventilada

Material: Dekton® by Cosentino

Color: Strato, Totzeret1, Totzeret2, Totzeret3, Totzeret4, Totzeret5, Totzeret6 (colores custominzados), Spectra

Espesor: 12 mm

Cantidad: 20.000 m2

Formato: varios