La Ribot inaugura la nueva edición del Festival ÍDEM

La Ribot es la encargada de inaugurar la nueva edición de ÍDEM, el festival internacional de artes escénicas de La Casa Encendida. Happy Island es el título de la nueva propuesta de la gran coreógrafa española afincada en Suiza.

La Ribot es una eminencia de la danza y que el Festival ÍDEM inaugure su sexta edición con ella es un auténtico lujo. Considerada una de las artistas más revolucionarias de la escena de los últimos 25 años, va a presenta en La Casa Encendida Happy Island, realizada en colaboración con el colectivo de danza inclusiva portugués Dançando com a Diferença. La cita, el próximo 12 de septiembre y hasta el día 14.

El montaje que propone La Ribot cuenta con cinco bailarines profesionales con discapacidad física e intelectual que se entregan en escena con total libertad para dar rienda suelta a sus deseos. Happy Island plantea un desafío sobre las ideas preconcebidas en torno a las personas con discapacidad. Los bailarines van a mostrar en escena de una forma poética a través del movimiento sus sueños, sus deseos, sus afectos…

Con esta propuesta, La Ribot apuesta por la vida en toda su diversidad; se habla del deseo de existir con toda la fuerza del cuerpo y su exultante belleza.

En Happy Island hay personas que son lugares y lugares que son personas, y en ese encuentro o tensión entre ambos se genera la ficción, el mito, la leyenda. Sin renunciar a la realidad, afirma Claudia Galhós.

El festival ÍDEM nace del Ciclo de Artes Escénicas y Discapacidad que se celebró en La Casa Encendida durante diez años. Comisariado por Paz Santa Cecilia, el festival se alarga durante dos semanas sucesivas con múltiples propuestas muy interesantes de Argentina, España, Francia y Siria.

Festival internacional de artes escénicas ÍDEM

Fecha: del 12 al 22 de septiembre

Miércoles 12 de septiembre

22.00 h Happy Island. Patio, 5 €

Jueves 13 de septiembre

22.00 h Happy Island. Patio, 5 €

Viernes 14 de septiembre

18.00 h Diversity Youth Choir. Plaza de Nelson Mandela. Gratuito

20.00 h The Course of Memory. Auditorio, 5 €

22.00 h Happy Island. Patio, 5 €

Sábado 15 de septiembre

18.00 h L’artiste des mots. Sala Audiovisual, 5 €

20.00 h The Course of Memory. Auditorio, 5 €

22.00 h Sous la plage. Patio, 5 €

Domingo 16 de septiembre

22.00 h Sous la plage. Patio, 5 €

Martes 18 de septiembre

11.00 h No @ Menos. Sala 4B, 3 €

Miércoles 19 de septiembre

11.00 y 19.00h No @ Menos. Sala 4B, 3 €

22.00 h Las actrices siempre mienten. Patio, 5 €

Viernes 21 de septiembre

11.00 h No @ Menos. Sala 4B, 3 €

18.00 h The Army of Love. Sala Audiovisual, 3 €

20.00 h Anguilas. Patio

Sábado 22 de septiembre

11.00 y 21.00 h The Army of Love: Reclutamiento. Patio, entrada previa inscripción

18.00 h ¿Y si te dijeran que puedes? Sala audiovisual, 3 €

20.00 h Anguilas. Auditorio, 5 €