La Terraza de la Casa Encendida ya está preparada para el verano transformándose en La Terraza Magnética, uno de los puntos de reunión más interesantes de Madrid los fines de semana. Cine, música, baile, performance, algo para tomar…

La Terraza de la Casa Encendida quiere volver a dar guerra este verano como muy bien sabe rindiendo culto a diferentes artes: cine, música y performance se unen en un mismo espacio. Los sábados y domingos de julio y agosto La Terraza se vuelve Magnética para animar el fin de semana de la capital.

Los sábados el cine es el gran protagonista con un ciclo que va a diseccionar la idea de la fiesta en todas sus épocas y formas. Se van a poder ver películas com La fiesta y los invitados de Jan Němec, La gran comilona de Marco Ferreri, All these sleepsless nights de Micahl Marczak o el documental Paris is burning de Jennie Livinston.

Muy interesante es la programación de una sesión especial de “live cinema” con Vincent Moon y Priscilla Telmon que recoge su exploración sobre las celebraciones chamánicas en Brasil y en otras culturas del mundo.

La música llega los domingos a La Terraza de la Casa Encendida con diferentes propuestas que harán que el público baile. Desde el dub jamaicano, pasando por la música brasileña, el techno con influencias japonesas, el chill out con sonoridades orientales y tribales hasta el avant-pop con electrónica y el jazz con trance tribal. Una fusión de músicas con Suso Saiz, Kyoka, Tolouse Low Trax, Marcelle Van Hoff o NIET!

Pero además del cine y los conciertos, este verano se presenta la performance Party, una pieza de inmersión en danza y arte sonoro para 10 espectadores. Un viaje que desdibuja los límites entre realidad y representación a través de la simulación utópica de una noche festiva. También ocupa un lugar importante La Cafetería de La Terraza, donde se podrá disfrutar de zumos naturales, cervezas y copas.

