Arte, Exposiciones — Por puntafinanews / 23 enero, 2017 20:59

Mark Ryden y su universo mágico, pop, surreal y genuino ha enamorado al CAC de Málaga. La Cámara de las maravillas supone la primera gran retrospectiva del artista de Oregón en Europa. 20 años de creación que nos muestran el alma de este artista melancólico y perturbador a la vez.

Mark Ryden es un artista que no deja indiferente. Su particular universo atrapa la mirada del espectador a través de sus delicadas y frágiles figuras perturbadoras, misteriosas y con un aurea romántica. El CAC de Málaga acoge, hasta el 5 de marzo, Cámara de las maravillas, una exposición retrospectiva formada por 55 obras. Desde lienzos de pequeño y gran formato a sorprendentes esculturas, esta muestra recoge a la perfección el complejo mundo del “padre del Surrealismo Pop”. Y es que nada más entrar en la sala del museo malagueño uno se da cuenta que Mark Ryden se sitúa en una frontera frágil entre una dulce nostalgia y una oscuridad misteriosa.

Las obras de Ryden son muy complejas y están llenas de elementos psíquicos que esconde bajo una serie del clichés culturales. “Creo en dejar que la imaginación prospere en mi arte. No le temo a la nostalgia ni al sentimiento. Valoro el tomarse tiempo para hacer que una pintura sea ‘bonita’. Quiero darles vida”, explica el artista. Considerado un creador controvertido, Ryden ha ideado un universo en el que conviven el presidente Lincoln (una de sus iconografías más utilizadas), Jesucristo, Buda, Papa Noel o el diablo con una serie de heroínas distantes e inaccesibles.

Pero si hay algo que llama poderosamente la atención en su obra son los espectaculares ojos de sus inquietantes personajes infantiles. Heroínas extrañas y atemporales que clavan la mirada al espectador y este no puede hacer otra cosa que devolvérsela e intentar comprender. Muy llamativo también es el uso recurrente de la carne y las vísceras crudas por el artista, que convierte en muchas ocasiones en elegantes trajes.

Destacar su meticulosa técnica llena de detalles. Sus obras presentan colores puros y limpios con los que consigue dar un mayor protagonista a sus modelos y a todos los detalles que los rodean. En esta gran retrospectiva se pueden contemplar obras de todas sus series, algunas pueden resultar contemplativas (The Snow Yak Show) o desconcertantes (Blood); otras extravagantes (The Meat Show) y varias cargadas de iconografías y simbologías (The Gay 90’s). Pero todas ellas se caracterizan por estas hiladas con un fuerte sentimiento provocativo. ¡No os la perdáis!